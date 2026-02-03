Estilo de Boulos tem incomodado a Casa Civil de Lula
Guilherme Boulos tem interlocução direta com Lula sem passar por Rui Costa
Tem gente na Casa Civil do governo Lula incomodada com algumas ações de Guilherme Boulos. Diferentemente de Márcio Macedo, seu antecessor na Secretaria-Geral da Presidência, Boulos tem se reportado diretamente a Lula, sem passar por Rui Costa, conhecido no governo por centralizar o relacionamento dos ministros com o presidente.
O estilo “trator” de Boulos não combina muito com o de “Rui Correria”. E há pouco diálogo entre esses dois ministros da cozinha de Lula.
Nomeado para fazer a interlocução do Planalto com a sociedade civil e movimentos sociais, Boulos tem entrado em temas sensíveis, como questões sindicais — outra frente em que tem incomodado.
Duas reuniões do ministro, em especial, desagradaram à Casa Civil: uma com trabalhadores dos Correios e uma com professores, em meio a debates duros do governo com esses setores.