Estilo de Boulos tem incomodado a Casa Civil de Lula

Tatiana Farah
Repórter
03/02/2026 17:07

Tem gente na Casa Civil do governo Lula incomodada com algumas ações de Guilherme Boulos. Diferentemente de Márcio Macedo, seu antecessor na Secretaria-Geral da Presidência, Boulos tem se reportado diretamente a Lula, sem passar por Rui Costa, conhecido no governo por centralizar o relacionamento dos ministros com o presidente.

O estilo “trator” de Boulos não combina muito com o de “Rui Correria”. E há pouco diálogo entre esses dois ministros da cozinha de Lula.

Nomeado para fazer a interlocução do Planalto com a sociedade civil e movimentos sociais, Boulos tem entrado em temas sensíveis, como questões sindicais — outra frente em que tem incomodado.

Duas reuniões do ministro, em especial, desagradaram à Casa Civil: uma com trabalhadores dos Correios e uma com professores, em meio a debates duros do governo com esses setores.

