Ata do Copom: BC mantém cautela e reforça sinal de corte de juro de 0,25 pp em março

O Copom (Comitê de Política Monetária) divulgou nesta terça-feira, 3, a ata da última reunião em que manteve os juros em 15% e sinalizou que iniciará o ciclo de cortes na Selic no próximo encontro do colegiado, em março. Os diretores do Banco Central não explicitaram um percentual específico, mas mativeram o tom cauteloso das últimas manifestações, o que indica que a opção deve ser por uma redução de 0,25 ponto percentual.

Segundo o documento, ao longo de suas últimas reuniões, o Copom vem alterando a comunicação para expressar sua percepção e destacando o “ganho de confiança que vem se acumulando com o processo de desinflação“. Segundo o BC ,esse processo começou com a alta de juros, seguido da interrupção nos aumentos e na avaliação dos efeitos dessa medida.

“Após avaliar que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação à meta, o comitê se aprofundou na discussão sobre calibração da política monetária, no contexto atual de um ambiente de melhora do cenário inflacionário corrente e expectativas de inflação menos distantes da meta, que proporciona maiores evidências sobre a transmissão da política monetária”, informou o Copom.

Os diretores do BC também avaliaram que “a condução cautelosa da política monetária” tem contribuído para o processo de redução do ritmo de alta da inflação. Segundo eles, após uma análise detalhada, que inclui a dinâmica recente da inflação e os efeitos dos juros sobre a economia, o comitê julgou adequado sinalizar o início de um ciclo de redução da taxa de juros.

“Ao mesmo tempo, de maneira unânime, o comitê reafirma a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos, até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas à meta, dada a resiliência de fatores que pressionam preços tanto correntes quanto esperados, em especial do dinamismo ainda observado no mercado de trabalho”, informou o BC.