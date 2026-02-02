Raí é opção à mesa para ser vice de Tebet em possível disputa ao governo paulista
Conversa no PSB avança, mas definição depende de quem Lula apoiará em São Paulo em 2026
O ex-jogador de futebol Raí é hoje uma opção à mesa para compor como vice uma eventual candidatura de Simone Tebet ao governo de São Paulo em 2026.
A possibilidade é discutida no entorno da ministra e no PSB, legenda pela qual Tebet poderia disputar o Palácio dos Bandeirantes. Segundo pessoas envolvidas nas conversas, tanto Tebet quanto Raí são simpáticos à ideia.
A construção dessa chapa, no entanto, está condicionada ao desfecho das articulações do campo governista em São Paulo.
Lula ainda não definiu quem será o candidato apoiado pelo governo federal no estado, que concentra o maior colégio eleitoral do país e é considerado estratégico para 2026.
No PT, o nome defendido por uma ala do partido é o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad, porém, tem demonstrado resistência à candidatura.
O ministro avalia o risco de uma nova derrota eleitoral para o atual governador Tarcísio de Freitas, com quem já disputou o governo paulista em 2022.