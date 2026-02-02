Assine
Raí é opção à mesa para ser vice de Tebet em possível disputa ao governo paulista

Conversa no PSB avança, mas definição depende de quem Lula apoiará em São Paulo em 2026

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
02/02/2026 08:44

O ex-jogador de futebol Raí é hoje uma opção à mesa para compor como vice uma eventual candidatura de Simone Tebet ao governo de São Paulo em 2026.

A possibilidade é discutida no entorno da ministra e no PSB, legenda pela qual Tebet poderia disputar o Palácio dos Bandeirantes. Segundo pessoas envolvidas nas conversas, tanto Tebet quanto Raí são simpáticos à ideia.

A construção dessa chapa, no entanto, está condicionada ao desfecho das articulações do campo governista em São Paulo.

Lula ainda não definiu quem será o candidato apoiado pelo governo federal no estado, que concentra o maior colégio eleitoral do país e é considerado estratégico para 2026.

No PT, o nome defendido por uma ala do partido é o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad, porém, tem demonstrado resistência à candidatura.

O ministro avalia o risco de uma nova derrota eleitoral para o atual governador Tarcísio de Freitas, com quem já disputou o governo paulista em 2022.

