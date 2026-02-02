Um aliado que Flávio Bolsonaro precisará deixar de lado no RJ

Pessoas próximas a Flávio Bolsonaro consideram que um aliado seu no Rio de Janeiro poderá lhe causar problemas em 2026, em especial agora que é candidato ao Palácio do Planalto. Esse aliado é o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

Diálogos interceptados pela Polícia Federal em novembro revelaram uma tentativa do Comando Vermelho de influenciar o policiamento no Rio por meio de contatos com… Gutemberg Fonseca.

O secretário é um homem de confiança de Flávio Bolsonaro e foi indicado ao posto pelo senador. Mesmo após a PF mostrar a suposta relação de Gutemberg com um integrante do Comando Vermelho, ele continua à frente da Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro.

À coluna, aliados de Flávio afirmam que Gutemberg continua no cargo por causa da relação que tem com ele e apontam que o senador poderá ser prejudicado em razão disso durante a campanha pelo Palácio do Planalto.

As conversas descobertas pela Operação Zargun mencionam um encontro entre Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado pela PF como integrante do CV, e Gutemberg.

No diálogo, Índio relatou ao ex-subsecretário Alessandro Pitombeira Carracena que esteve com Gutemberg Fonseca para apresentar demandas e pedir “cobertura política”. Carracena, preso na operação, afirmou à PF que soube da reunião pelo próprio Gutemberg. O secretário negou que o encontro tenha acontecido.