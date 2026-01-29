Assine
Os primeiros sinais de apoio do governo ao Código de Conduta de Fachin para o STF

O ministro Fernando Haddad elogiou a iniciativa do presidente do Supremo para a criação de normas de procedimentos dos ministros

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
29/01/2026 18:08

Após o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, fazer chegar ao Palácio do Planalto seu interesse no apoio do governo para a criação de um Código de Conduta para os magistrados da Suprema Corte, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi o primeiro a verbalizar publicamente apoio a iniciativa. 

“O presidente Fachin está com o melhor ânimo para dar uma resposta a isso da maneira adequada e vai encontrar o caminho junto aos seus pares de fazer. E isso vale não só para o Supremo, isso tem que valer para todas as instituições”, afirmou o ministro em entrevista ao Metrópoles. “Se você está com um problema institucional, você tem que ter os mecanismos internos de saneamento. E você não pode temer sanear, porque é nesse gesto que você recupera a credibilidade institucional”, acrescentou o titular da Fazenda.

Segundo auxiliares de Haddad ouvidos pelo PlatôBR, a mensagem do ministro foi um sinal de apoio do governo a Fachin, sem juízo de valor sobre a situação atual. 

“As instituições que têm o dever de fiscalizar e punir tem que ter um procedimento interno para dar clareza ao que está acontecendo, para sua própria sustentabilidade e legitimidade”, afirmou Haddad na mesma entrevista.

