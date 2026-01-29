Assine
Eduardo Paes descarta apoio a Ronaldo Caiado e outros presidenciáveis do PSD

Paes tem afirmado que seu candidato à Presidência em 2026 é Lula

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
29/01/2026 06:01

Apesar da animação de alguns aliados, Eduardo Paes disse a pessoas próximas que não irá apoiar o nome de Ronaldo Caiado para a Presidência.

O governador do Goiás se filiou ao PSD, partido de Paes, na terça-feira, 27.

Com a chegada de Caiado, a sigla comandada por Gilberto Kassab tem agora três pré-candidatos ao Palácio do Planalto, já que Eduardo Leite e Ratinho Jr. também se colocam nessa condição.

Apesar de ter feito afagos a Ratinho Jr. em 2025, Paes segue afirmando que apoiará a reeleição de Lula.

