Eduardo Paes descarta apoio a Ronaldo Caiado e outros presidenciáveis do PSD
Paes tem afirmado que seu candidato à Presidência em 2026 é Lula
Apesar da animação de alguns aliados, Eduardo Paes disse a pessoas próximas que não irá apoiar o nome de Ronaldo Caiado para a Presidência.
O governador do Goiás se filiou ao PSD, partido de Paes, na terça-feira, 27.
Com a chegada de Caiado, a sigla comandada por Gilberto Kassab tem agora três pré-candidatos ao Palácio do Planalto, já que Eduardo Leite e Ratinho Jr. também se colocam nessa condição.
Apesar de ter feito afagos a Ratinho Jr. em 2025, Paes segue afirmando que apoiará a reeleição de Lula.