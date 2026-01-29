Assine
Lula terá teste para palanque duplo se for ao Galo da Madrugada, no Recife

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra está de olho em possível encontro de Lula e João Campos no Galo da Madrugada

Guilherme Amado
Repórter
29/01/2026 04:05

A possível ida do Lula para o Galo da Madrugada, no Recife, se confirmada, será um teste para a estratégia do petista de tentar ter um palanque duplo no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, e oitavo do país.

A governadora Raquel Lyra, que esteve nesta quarta-feira em Brasília, tratou de checar no Planalto se procedia a informação difundida por aliados de João Campos, sobre a ida do petista. Ouviu de interlocutores que ainda não havia nada certo.

A preocupação é outra. Se Lula for a Recife, este ano, e se deixar ser visto apenas com João Campos, o gesto será interpretado pelo grupo de Raquel Lyra como uma declaração pública de que apoiará apenas o prefeito na disputa pelo governo do estado, conforme exigiu o PSB.

Raquel quer que o presidente não se posicione.

A propósito, o embate entre prefeito e governadora promete pegar fogo nos próximos meses. E ainda faltam nove meses para outubro.

