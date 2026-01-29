Flávio, Caiado e a estratégia do ‘todos contra Lula’

A entrada de Ronaldo Caiado no PSD, que aumentou a lista de pré-candidatos do partido à Presidência, não desagradou a Flávio Bolsonaro e seu entorno mais próximo.

Embora o governador de Goiás tenha um discurso mais à direita e voltado a áreas caras ao eleitor bolsonarista, como a segurança pública, o filho de Jair Bolsonaro e aliados dele entendem que ter uma figura como Caiado na corrida presidencial pode ser positivo.

A avaliação é que o goiano, assim como Romeu Zema, também pré-candidato ao Palácio do Planalto, contribuiria para um ambiente de “todos contra Lula” em uma campanha em que o presidente concentrará os apoios da esquerda. Essa estratégia é defendida pelo próprio Caiado há tempos.

No entendimento do entorno de Flávio, um Lula sob intenso bombardeio de mais de um adversário ficaria mais suscetível a um aumento na rejeição junto ao eleitorado.

O bolsonarismo e o PL, a propósito, não veem nenhum dos seus potenciais adversários à direita como ameaças reais à vaga de Flávio em um segundo turno.