Assine
overlay
Início PlatôBr

Caiado não demonstrou viabilidade e não há espaço para 3ª via, diz Ciro Nogueira

Presidente do PP, Ciro Nogueira disse à coluna ver cenário de polarização estabelecido entre Lula e Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
28/01/2026 02:05

compartilhe

SIGA
x
Caiado não demonstrou viabilidade e não há espaço para 3ª via, diz Ciro Nogueira
Caiado não demonstrou viabilidade e não há espaço para 3ª via, diz Ciro Nogueira crédito: Platobr Politica

Ao anunciar que deixaria o União Brasil, Ronaldo Caiado atribuiu ao PP, que tem uma federação com o partido, as principais resistências à sua candidatura presidencial. Nos últimos tempos, Caiado vinha mirando suas baterias a Ciro Nogueira, presidente do PP, e fazendo críticas públicas a ele. O governador de Goiás vai migrar para o PSD de Gilberto Kassab. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após as declarações do governador de Goiás nessa terça-feira, 27, e antes de Caiado anunciar que iria para o PSD, Nogueira disse à coluna não ter “nada contra” o goiano — muito menos a favor da candidatura dele ao Palácio do Planalto.

O chefe do PP pontuou que Ronaldo Caiado não demonstrou viabilidade eleitoral em pesquisas e avaliou não haver espaço para uma terceira via entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Um dos maiores entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas, Nogueira agora vê o cenário definido com Flávio na corrida presidencial. Enquanto Caiado entra no PSD, a federação entre União e PP ainda não indicou com clareza qual caminho vai tomar na disputa pelo Palácio do Planalto.

Disse Ciro Nogueira:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não tenho nada contra ele [Caiado], sempre defendi que o único nome viável fora da família Bolsonaro seria Tarcísio. Não sou eu que acho isso, é o mundo todo. Até hoje Caiado não demonstrou com pesquisas viabilidade eleitoral. Mas não tenho nada contra ele. Acho que [em uma] eleição presidencial precisa mostrar viabilidade. Acho que a eleição está completamente polarizada, não vejo espaço nenhum para terceira via”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay