Caiado não demonstrou viabilidade e não há espaço para 3ª via, diz Ciro Nogueira

Ao anunciar que deixaria o União Brasil, Ronaldo Caiado atribuiu ao PP, que tem uma federação com o partido, as principais resistências à sua candidatura presidencial. Nos últimos tempos, Caiado vinha mirando suas baterias a Ciro Nogueira, presidente do PP, e fazendo críticas públicas a ele. O governador de Goiás vai migrar para o PSD de Gilberto Kassab.

Após as declarações do governador de Goiás nessa terça-feira, 27, e antes de Caiado anunciar que iria para o PSD, Nogueira disse à coluna não ter “nada contra” o goiano — muito menos a favor da candidatura dele ao Palácio do Planalto.

O chefe do PP pontuou que Ronaldo Caiado não demonstrou viabilidade eleitoral em pesquisas e avaliou não haver espaço para uma terceira via entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Um dos maiores entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas, Nogueira agora vê o cenário definido com Flávio na corrida presidencial. Enquanto Caiado entra no PSD, a federação entre União e PP ainda não indicou com clareza qual caminho vai tomar na disputa pelo Palácio do Planalto.

Disse Ciro Nogueira:

“Não tenho nada contra ele [Caiado], sempre defendi que o único nome viável fora da família Bolsonaro seria Tarcísio. Não sou eu que acho isso, é o mundo todo. Até hoje Caiado não demonstrou com pesquisas viabilidade eleitoral. Mas não tenho nada contra ele. Acho que [em uma] eleição presidencial precisa mostrar viabilidade. Acho que a eleição está completamente polarizada, não vejo espaço nenhum para terceira via”.