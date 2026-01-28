Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula quer manter ‘distância regulamentar’ de Dias Toffoli, dizem auxiliares

Auxiliares do presidente avaliam que é preciso tomar cuidado para não associar o governo às suspeitas

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
28/01/2026 00:53

compartilhe

SIGA
x
Lula quer manter ‘distância regulamentar’ de Dias Toffoli, dizem auxiliares
Lula quer manter ‘distância regulamentar’ de Dias Toffoli, dizem auxiliares crédito: Platobr Politica

Depois de ter se reunido em um almoço sem registro na agenda com Dias Toffoli, relator no STF (Supremo Tribunal Federal) do inquérito que apura as suspeitas que envolvem o Banco Master, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve agora manter uma “distância regulamentar” do ministro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pessoas próximas ao presidente avaliam que o assunto tomou uma dimensão tão grande que é preciso tomar cuidado para não associar o governo às suspeitas. “O presidente não tem muito o que fazer, a não ser torcer”, disse uma fonte.

Integrantes do governo falam da necessidade de se adotar uma estratégia “profilática” no caso e lembram que Toffoli, indicado no passado por Lula e hoje enredado em denúncias que levantam questionamentos sobre sua atuação no inquérito, nunca foi uma unanimidade no entorno do presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula se reuniu com Toffoli em dezembro, na presença do ministro Fernando Haddad (Fazenda). O encontro ocorreu fora da agenda oficial. Na conversa, eles trataram do inquérito sob a relatoria do ministro do STF.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay