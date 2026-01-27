Wellington Dias descarta filho para vice no Piauí

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, descartou a candidatura de seu filho, o médico Vinícius Dias, como vice na chapa do governador do Piauí, Rafael Fonteles.

A decisão foi tomada nesta semana após uma reunião com o diretório estadual do PT e com Fonteles.

O nome de Vinícius começou a ser cotado para compor a chapa de reeleição do governador piauiense após ele acompanhar o pai em diversos eventos políticos pelo estado recentemente.

Aliados do ministro, entretanto, afirmam que ele nunca quis lançar o filho como vice de Fonteles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O nome defendido pelo PT do Piauí para compor a chapa é do ex-secretário de Educação, Washington Bandeira. A definição se dará apenas depois do carnaval.