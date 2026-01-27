Assine
Wellington Dias descarta filho para vice no Piauí

Nome do filho de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, foi aventado para compor chapa com Rafael Fonteles

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/01/2026 19:19

Wellington Dias descarta filho para vice no Piauí
Wellington Dias descarta filho para vice no Piauí crédito: Platobr Politica

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, descartou a candidatura de seu filho, o médico Vinícius Dias, como vice na chapa do governador do Piauí, Rafael Fonteles.

A decisão foi tomada nesta semana após uma reunião com o diretório estadual do PT e com Fonteles.

O nome de Vinícius começou a ser cotado para compor a chapa de reeleição do governador piauiense após ele acompanhar o pai em diversos eventos políticos pelo estado recentemente.

Aliados do ministro, entretanto, afirmam que ele nunca quis lançar o filho como vice de Fonteles.

O nome defendido pelo PT do Piauí para compor a chapa é do ex-secretário de Educação, Washington Bandeira. A definição se dará apenas depois do carnaval.

