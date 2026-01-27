A pressa de Hugo Motta para tratar sobre segurança pública na Câmara

Hugo Motta tem como uma de suas prioridades para o primeiro semestre na Câmara a análise de propostas na área da Segurança Pública, em especial o PL Antifacção e a PEC da Segurança.

A pressa se dá, segundo aliados, devido à eleição. Além de acreditar que o assunto será um dos principais temas da campanha, Motta e outras lideranças avaliam que a pauta pode ser contaminada pela polarização se for votada com mais proximidade do pleito.

Além disso, a partir do segundo semestre, o Congresso fica esvaziado devido ao início da campanha.

Motta marcou uma reunião de líderes para a quarta-feira, 28, seis dias antes do início oficial do ano legislativo. No encontro, líderes partidários também irão apresentar as prioridades das legendas para 2026.