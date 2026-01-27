Assine
overlay
Início PlatôBr

A pressa de Hugo Motta para tratar sobre segurança pública na Câmara

Motta tem como prioridades para o primeiro semestre a análise do PL Antifacção e da PEC da Segurança

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/01/2026 04:07

compartilhe

SIGA
x
A pressa de Hugo Motta para tratar sobre segurança pública na Câmara
A pressa de Hugo Motta para tratar sobre segurança pública na Câmara crédito: Platobr Politica

Hugo Motta tem como uma de suas prioridades para o primeiro semestre na Câmara a análise de propostas na área da Segurança Pública, em especial o PL Antifacção e a PEC da Segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A pressa se dá, segundo aliados, devido à eleição. Além de acreditar que o assunto será um dos principais temas da campanha, Motta e outras lideranças avaliam que a pauta pode ser contaminada pela polarização se for votada com mais proximidade do pleito.

Além disso, a partir do segundo semestre, o Congresso fica esvaziado devido ao início da campanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motta marcou uma reunião de líderes para a quarta-feira, 28, seis dias antes do início oficial do ano legislativo. No encontro, líderes partidários também irão apresentar as prioridades das legendas para 2026.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay