‘Gosto de todos os estilos’, diz líder do PL flagrado em show sertanejo em Miami

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), reagiu com desdém às críticas que recebeu após a circulação de um vídeo no qual aparece curtindo o show da dupla Jorge e Mateus, no sábado, 24, em Miami, onde passa férias com a família. O deputado-pastor foi flagrado em um camarote dentro do Miami Marine Stadium, onde os sertanejos comemoravam 20 anos de carreira.

Sóstenes afirmou que não esperava a repercussão negativa do vídeo, mas tentou minimizar a polêmica. O show ocorreu na véspera da manifestação bolsonarista em Brasília que encerrou a caminhada organizada pelo também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). “Figura pública é isso aí, somos alvo de críticas, faz parte”, disse o líder do partido de Jair Bolsonaro ao PlatôBR.

O parlamentar explicou que acompanhava familiares no badalado evento, mas que não é fã de carteirinha da dupla. “Eu sou músico, gosto de todos os estilos musicais, desde que tenha letra boa. De verdade, fui mais para acompanhar a família. Quem conhece melhor as músicas são os mais jovens”, desconversou.

Sóstenes classificou como “muito positiva” a caminhada organizada por Nikolas Ferreira (PL-MG) até Brasília, apesar do incidente com a descarga elétrica. “O Nikolas está de parabéns pela iniciativa”, disse, acrescentando que a prioridade da oposição na retomada das atividades do Congresso será a tentativa de derrubar o veto de Lula ao PL da Dosimetria, que reduzia as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. “Vamos focar na derrubada desse veto”, disse.