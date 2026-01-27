‘Gosto de todos os estilos’, diz líder do PL flagrado em show sertanejo em Miami
Líder do PL está em Miami, onde foi flagrado em camarote durante apresentação da dupla Jorge e Mateus
O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), reagiu com desdém às críticas que recebeu após a circulação de um vídeo no qual aparece curtindo o show da dupla Jorge e Mateus, no sábado, 24, em Miami, onde passa férias com a família. O deputado-pastor foi flagrado em um camarote dentro do Miami Marine Stadium, onde os sertanejos comemoravam 20 anos de carreira.
Sóstenes afirmou que não esperava a repercussão negativa do vídeo, mas tentou minimizar a polêmica. O show ocorreu na véspera da manifestação bolsonarista em Brasília que encerrou a caminhada organizada pelo também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). “Figura pública é isso aí, somos alvo de críticas, faz parte”, disse o líder do partido de Jair Bolsonaro ao PlatôBR.
O parlamentar explicou que acompanhava familiares no badalado evento, mas que não é fã de carteirinha da dupla. “Eu sou músico, gosto de todos os estilos musicais, desde que tenha letra boa. De verdade, fui mais para acompanhar a família. Quem conhece melhor as músicas são os mais jovens”, desconversou.
Sóstenes classificou como “muito positiva” a caminhada organizada por Nikolas Ferreira (PL-MG) até Brasília, apesar do incidente com a descarga elétrica. “O Nikolas está de parabéns pela iniciativa”, disse, acrescentando que a prioridade da oposição na retomada das atividades do Congresso será a tentativa de derrubar o veto de Lula ao PL da Dosimetria, que reduzia as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. “Vamos focar na derrubada desse veto”, disse.