Tebet topa ser candidata em São Paulo pelo PSB, mas tem lista de exigências para Lula

Ministra já recebeu o convite do presidente do PSB, João Campos, e indicou que aceita a mudança. Antes, porém, quer que Lula lhe dê algumas garantias, como a de não virar alvo de "fogo amigo" das alas mais radicais do PT

Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
27/01/2026 00:33

Tebet topa ser candidata em São Paulo pelo PSB, mas tem lista de exigências para Lula
Tebet topa ser candidata em São Paulo pelo PSB, mas tem lista de exigências para Lula crédito: Marcelo Camargo/Ag?ncia Brasil

A possibilidade de a ministra Simone Tebet (Planejamento) mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo e integrar a chapa ao governo do estado que servirá de palanque para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva depende de uma conversa direta com o petista.

Hoje no MDB, Tebet já recebeu o convite do presidente do PSB, João Campos, para integrar a legenda, e sinalizou que aceita a mudança. Mas com uma condição: só aceitará após ter garantias de Lula em relação a alguns pontos que considera caros para sua carreira política.

A ministra vem sendo cotada como possível candidata ao governo paulista com apoio de Lula. Alternativamente, caso a chapa seja encabeçado por outro nome, poderia se candidatar a uma das vagas no Senado. O presidente, que deve ser candidato à reeleição, se movimenta para montar uma chapa forte em São Paulo para ampliar suas chances no estado.

Para trocar de domicílio eleitoral (hoje no Mato Grosso do Sul) e de partido, Tebet quer que Lula assegure, por exemplo, recursos financeiros a sua candidatura e apoio da militância petista. A ministra também espera ter garantias de que não será alvo do conhecido “fogo amigo” do PT, especialmente das alas do partido mais à esquerda.

Além disso, caso não saia vencedora, a ministra quer a promessa de que continuará ministra em um eventual novo mandato de Lula.

A lista é extensa e significativa, mas Tebet espera ser atendida por Lula em todos os pedidos, principalmente por considerar que, ao trocar de estado e de legenda, estará abrindo mão de uma longa história do MDB, um partido grande que, por sinal, deve se voltar contra ela em São Paulo caso a mudança se concretize. O MDB paulista está hoje sob controle do grupo político que tem à frente o prefeito da capital, Ricardo Nunes, hoje alinhado ao bolsonarismo.

A ministra avalia que seu movimento seria até maior do que o feito nas eleições passadas pelo atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB deixando o PSDB já decadente, e sob o comando de João Doria, para formar a chapa com Lula. Outro ponto que ela espera ver considerado é que deixar seu estado-natal é uma mudança sem possibilidade de retorno.

Todas essas observações já foram postas à mesa por Tebet nas conversas que manteve com lideranças do PSB para tratar da filiação ao partido, entre elas o próprio João Campos. Pelo menos uma dessas reuniões contou com a participação da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), namorada de Campos.

A ministra deve conversar com Lula ainda nesta semana durante viagem ao Panamá, onde o presidente participará do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Tebet integrará a comitiva. A ideia do próprio Lula é que até o Carnaval a chapa em São Paulo já esteja definida – o que inclui, por óbvio, o destino de Simone Tebet. 

Chapa em aberto
Além de Tebet, Lula ainda precisa avançar nas conversas com outros ministros para a formação da chapa paulista. Um deles é Fernando Haddad (Fazenda). O presidente ainda espera convencê-lo a se candidatar. Se a tentativa der certo, Haddad poderia ser candidato tanto ao governo quanto ao Senado. Tendo todos os nomes à mão, o passo seguinte será acomodar cada um em uma posição da chapa.

Outro nome que corre por fora é o de Geraldo Alckmin, que o PT paulista gostaria de também ver na chapa estadual, embora ele mesmo diga que seu projeto é continuar como vice de Lula. A depender dos arranjos, o PSB cogita pleitear para Tebet uma candidatura ao Senado e sugerir para o governo o nome do ministro Márcio França (Empreendedorismo). Essa solução, com França candidato ao Palácio dos Bandeirantes, não agrada ao PT.

Outra ministra envolvida na formação da chapa em São Paulo é Marina Silva (Meio Ambiente), que também avalia a possibilidade de se candidatar ao Senado e busca um partido. Entre as possibilidades de Marina está um retorno ao PT, partido que deixou há 17 anos. Ela também recebeu convites do PSB e do PSOL. 

