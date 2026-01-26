O tanto faz de Cláudio Castro para 2026
Está longe das prioridades de Castro fazer um sucessor no Rio de Janeiro
Aliados de Cláudio Castro afirmam que está longe das prioridades dele escolher um nome forte e que se viabilize eleitoralmente para ser seu sucessor.
Castro vem preocupado em eleger o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, como governador-tampão em abril, quando se ele desincompatibilizar para concorrer ao Senado.
A preocupação de Castro é que o governo não caia nas mãos de um nome ligado a Rodrigo Bacellar, presidente afastado da Assembleia Legislativa com quem rompeu em 2025.
O governador quer que Miccione “conclua o seu legado” no Palácio Guanabara e não se importa, segundo interlocutores ouvidos pela coluna, que o “ciclo acabe”.
Cláudio Castro, por isso, não vem tão empenhado em decidir um nome forte para ser seu sucessor no estado contra Eduardo Paes. Os dois, inclusive, colocaram panos quentes na relação recentemente.