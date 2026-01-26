Assine
overlay
Início PlatôBr

Semana de Copom: mercado diverge sobre início e tamanho do ciclo de corte de juros

Uma parte das instituições financeiras mantém a aposta de redução da Selic ainda em janeiro e a outra em março. Quem previa que a taxa ficaria abaixo de 12% até o fim do ano começou a revisar essa projeção

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
26/01/2026 00:51

compartilhe

SIGA
x
Semana de Copom: mercado diverge sobre início e tamanho do ciclo de corte de juros
Semana de Copom: mercado diverge sobre início e tamanho do ciclo de corte de juros crédito: Platobr Politica

O Copom (Comitê de Política Monetária) se reúne nesta semana e o mercado ainda diverge sobre quando o Banco Central iniciará a redução de juros e o tamanho do ciclo de cortes. Uma parte das instituições financeiras mantém a aposta de diminuição ainda em janeiro e outra em março. Além disso, quem previa que a Selic, atualmente em 15%, ficaria abaixo de 12% até o fim do ano começou a revisar essa projeção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leonardo Costa, economista do Asa, afirma que as tensões globais recentes entre Estados Unidos, Venezuela e União Europeia aumentaram a volatilidade no preço do dólar, o que trouxe mais incertezas no curto prazo. No Brasil, segundo ele, a atividade econômica ainda segue em ritmo forte, o que pressiona a inflação e pode impedir ciclo extenso de corte. 

“Antes, projetávamos o início do ciclo de cortes em janeiro, com redução de 0,25 ponto percentual. Agora, passamos a projetar o início em março, também com corte inicial de 0,25. Revisamos a taxa terminal da Selic para 12,5%, ante 11,75% anteriormente”, diz. 

O diretor de Pesquisa Econômica do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, afirma que a moderação da atividade econômica e da inflação oferece condições para o início do ciclo de corte da Selic em janeiro. Entretanto, a falta de sinais claros na comunicação do BC de que reduzirá os juros em janeiro o faz apostar em uma diminuição apenas na reunião seguinte. Ele espera juros em 12% no fim de 2026.

“Nossa interpretação da comunicação do Banco Central ao longo do período entre reuniões é de que a autoridade monetária parece revelar certa preferência por um início mais cauteloso, apenas em março”, aposta.

Já a economista Iana Ferrão, do BTG Pactual, aposta em um corte de juros de 0,25 ponto percentual ainda neste mês. Segundo ela, os dados disponíveis sobre atividade econômica e inflação oferecem condições para o início imediato do ciclo de redução na Selic. Ela espera que os juros terminem o ano em 12%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nesse contexto, aguardar sinais já plenamente observáveis, por exemplo, de desaceleração mais clara dos salários ou da inflação de serviços intensivos em trabalho implicaria reagir apenas após percorridas etapas conhecidas do mecanismo de transmissão, elevando o risco de manutenção excessivamente prolongada de uma política monetária contracionista e, portanto, de custos desnecessários em termos de atividade e mercado de trabalho, diz Ferrão.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay