Planalto fará ‘intervenção’ no MJ para colocar segurança na vitrine
Governo entende que precisa impulsionar as ações na área de segurança, de olho nas eleições. Ministro da Secom, Sidônio Palmeira, vai tomar frente da iniciativa
A comunicação do Ministério da Justiça, que passou a ser comandado por Wellington Lima e Silva, passará por uma reformulação capitaneada pelo ministro Sidônio Palmeira (Secom). Uma primeira reunião entre os dois ocorreu na última terça-feira, 20, no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto quer explorar melhor as ações da pasta, já pensando no projeto reeleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O diagnóstico em mãos de Sidônio é que as ações da pasta têm repercussão limitada e mesmo os dados positivos, como a redução do número de homicídios nos últimos cinco anos, passam despercebidas pela população. Outro ponto negativo é o discurso do bolsonarismo de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva é leniente no enfrentamento a criminalidade, o que contribui para a sensação de insegurança entre os brasileiros.
Além disso, a falta de traquejo do ex-ministro Ricardo Lewandowski em frente das câmeras não ajudava o governo. Como mostrou o PlatôBR, a certa altura até o ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi escalado para turbinar a divulgação das ações de enfrentamento ao crime organizado.
Para tentar melhorar a comunicação da pasta, tanto no novo ministro quanto seus secretários passarão por treinamentos de mídia. A ideia é tornar a comunicação mais leve, objetiva e fazer com que novos programas e ações desenvolvidos pela pasta possam garantir resultado na ponta, com uma melhora da percepção pela população. Lula definiu a segurança pública como uma das prioridades do governo para 2026 e sabe que precisa melhorar os índices de aprovação nessa área para tentar conquistar votos nas eleições.