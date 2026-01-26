Planalto fará ‘intervenção’ no MJ para colocar segurança na vitrine

A comunicação do Ministério da Justiça, que passou a ser comandado por Wellington Lima e Silva, passará por uma reformulação capitaneada pelo ministro Sidônio Palmeira (Secom). Uma primeira reunião entre os dois ocorreu na última terça-feira, 20, no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto quer explorar melhor as ações da pasta, já pensando no projeto reeleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O diagnóstico em mãos de Sidônio é que as ações da pasta têm repercussão limitada e mesmo os dados positivos, como a redução do número de homicídios nos últimos cinco anos, passam despercebidas pela população. Outro ponto negativo é o discurso do bolsonarismo de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva é leniente no enfrentamento a criminalidade, o que contribui para a sensação de insegurança entre os brasileiros.

Além disso, a falta de traquejo do ex-ministro Ricardo Lewandowski em frente das câmeras não ajudava o governo. Como mostrou o PlatôBR, a certa altura até o ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi escalado para turbinar a divulgação das ações de enfrentamento ao crime organizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para tentar melhorar a comunicação da pasta, tanto no novo ministro quanto seus secretários passarão por treinamentos de mídia. A ideia é tornar a comunicação mais leve, objetiva e fazer com que novos programas e ações desenvolvidos pela pasta possam garantir resultado na ponta, com uma melhora da percepção pela população. Lula definiu a segurança pública como uma das prioridades do governo para 2026 e sabe que precisa melhorar os índices de aprovação nessa área para tentar conquistar votos nas eleições.