Busca por articuladores políticos no Nordeste se torna prioridade para Flávio
Na última eleição, Lula conquistou 69,34% dos votos válidos contra Bolsonaro na região
O PL vem buscando articuladores políticos para fortalecer o nome de Flávio Bolsonaro no Nordeste para as eleições de outubro. Em 2022, Lula teve 69,34% dos votos válidos contra Jair Bolsonaro na região.
Nesta semana, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, renunciou à sua candidatura ao governo do estado para ser coordenador da campanha de Flávio.
Como mostrou a coluna, o PL quer que Flávio Bolsonaro viaje pelo Brasil no primeiro trimestre. O objetivo é dar corpo ao seu nome como candidato de Jair Bolsonaro e azeitar alianças nos estados, especialmente no Nordeste.