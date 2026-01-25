Assine
Busca por articuladores políticos no Nordeste se torna prioridade para Flávio

Na última eleição, Lula conquistou 69,34% dos votos válidos contra Bolsonaro na região

Bruna Lima
Repórter
25/01/2026 02:11

Busca por articuladores políticos no Nordeste se torna prioridade para Flávio

O PL vem buscando articuladores políticos para fortalecer o nome de Flávio Bolsonaro no Nordeste para as eleições de outubro. Em 2022, Lula teve 69,34% dos votos válidos contra Jair Bolsonaro na região.

Nesta semana, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, renunciou à sua candidatura ao governo do estado para ser coordenador da campanha de Flávio.

Como mostrou a coluna, o PL quer que Flávio Bolsonaro viaje pelo Brasil no primeiro trimestre. O objetivo é dar corpo ao seu nome como candidato de Jair Bolsonaro e azeitar alianças nos estados, especialmente no Nordeste.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

