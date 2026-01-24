Troca na Casa Civil reforça Tarcísio fora da corrida presidencial, avaliam aliados
Amigo de Tarcísio deu lugar a presidente do Republicanos na Casa Civil do governo paulista. Movimento é lido como sinal de prioridade a articulação de base para reeleição
Mais do que as recentes — e ainda tímidas — declarações de Tarcísio de Freitas em apoio a Flávio Bolsonaro, aliados do governador de São Paulo apontam um outro movimento como sinal de que ele de fato capitulou da corrida presidencial e buscará a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes: a troca na Casa Civil de seu governo, definida na quinta-feira, 22.
Na mudança, Arthur Lima, amigo de Tarcísio, então secretário da pasta, foi remanejado para Secretaria de Justiça e Cidadania e deu lugar a Roberto Carneiro, presidente do Republicanos em São Paulo.
O perfil de Carneiro é visto nos bastidores da política paulista como o de um articulador mais habilidoso que Lima, alvo de críticas de prefeitos, deputados estaduais e até colegas de governo por falhar no trato com eles.
Com o correligionário na Casa Civil, políticos próximos de Tarcísio, incluindo alguns dos que o queriam presidenciável, passaram a avaliar que o governador vai priorizar e intensificar a atenção à sua base aliada, sobretudo no interior — movimento que confirmaria seu foco por mais quatro anos em São Paulo, e não em Brasília.