Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
23/01/2026 15:08

A meta do PT no RJ para eleição de deputados federais

O PT no Rio de Janeiro trabalha com a possibilidade de eleger em outubro entre 8 e 9 deputados federais, quase dobrando a bancada atual, atualmente com cinco nomes.

A estimativa parte de um cálculo que combina três fatores: uma chapa proporcional considerada mais robusta, o desempenho eleitoral de nomes já testados e a aposta em puxadores capazes de elevar o quociente eleitoral.

Após as dificuldades enfrentadas pelo governo Lula na relação com o Congresso nesta legislatura, a ampliação da bancada na Câmara tem sido tratada como prioridade estratégica no PT.

Na última eleição, o partido elegeu no Rio Lindbergh Farias, Benedita da Silva, Washington Quaquá, Dimas Gadelha e Reimont.

