Após cancelar visita a Bolsonaro, Tarcísio tem nova data para ir à Papudinha

Depois de cancelar a visita que faria a Jair Bolsonaro na Papudinha nesta quinta-feira, 22, Tarcísio de Freitas já tem nova data para encontrar o ex-chefe na prisão: a próxima quinta, 29, das 11h às 13h. Alexandre de Moraes autorizou a visita em decisão nesta tarde.

Nos bastidores, o cancelamento da ida de Tarcísio à Papudinha tem sido atribuído por aliados dele a um descontentamento com ataques sofridos de bolsonaristas e também como modo de se esquivar de uma declaração ostensiva de apoio a Flávio Bolsonaro.

Entre aliados de Bolsonaro e de seus filhos, a decisão de cancelar a visita foi criticada.

Embora tenha alegado compromissos em São Paulo para desmarcar a ida a Brasília, a agenda de Tarcísio de Freitas nesta quinta pela manhã incluía apenas despachos internos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Tarcísio, Moraes também autorizou que o ministro do TCU Jorge Oliveira, em 28 de janeiro, e o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, em 4 de fevereiro, visitem Bolsonaro na Papudinha.