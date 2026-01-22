Assine
O motivo oficial de Tarcísio para não visitar Bolsonaro

O governador teve permissão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para encontrar o ex-presidente, mas cancelou a ida a Brasília

Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
22/01/2026 09:28

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não fez questão de disfarçar a motivação estratégica e eleitoral pela qual cancelou a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 22, no presídio da Papudinha, em Brasília.

Tarcísio obteve permissão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para encontrar Bolsonaro. Na véspera, porém, o Palácio dos Bandeirantes confirmou o cancelamento.

Se no primeiro momento a ausência do governador foi justificada por compromissos inadiáveis em São Paulo, a agenda oficial para esta quinta traz como única atividade prevista para a parte da tarde “despachos internos”. 

A ideia corrente entre aliados do governador é de que Tarcísio ainda alimenta planos de um voo nacional e evitou, nesse caso, a incumbência de prestar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), lançado pelo pai por meio de uma carta, no início de dezembro. 

