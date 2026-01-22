Assine
Ex-ministro do Turismo de Bolsonaro negocia com PP após deixar o PL

Gilson Machado não foi o escolhido pelo PL para ser o candidato do partido ao Senado em Pernambuco

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
22/01/2026 09:04

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado está conversando com o PP sobre sua candidatura ao Senado em Pernambuco. Machado deixou o PL nesta quarta-feira, 21, após o partido decidir não apoiar seu nome para o pleito.

O PL pernambucano irá apoiar o seu presidente, Anderson Ferreira, ao Senado. Ferreira e Machado vinham travando uma disputa desde meados de 2025 pela vaga.

Embora sejam eleitos dois senadores em cada estado em 2026, o PL não queria lançar dois candidatos para não dividir o eleitorado. O ex-ministro afirma ser ele o nome de Jair Bolsonaro para o Senado em Pernambuco.

Existe também uma possibilidade de Machado ser candidato ao governo do estado, mas essa não é sua preferência.

Além do PP, o sanfoneiro conversa também com outros partidos. A decisão de deixar o PL não foi conversada com Bolsonaro previamente.

overflay