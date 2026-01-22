O que o cancelamento da visita a Bolsonaro diz sobre os planos de Tarcísio

O cancelamento da visita que Tarcísio de Freitas (Republicanos) faria a Jair Bolsonaro tem sido interpretado no meio político como mais um sinal de que o governador de São Paulo alimenta a ideia de se candidatar ao Palácio do Planalto, embora diga publicamente que pretende se candidatar à reeleição.

Tarcísio obteve permissão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para encontrar Bolsonaro no presídio da Papudinha, em Brasília, nesta quinta-feira, 22. Na véspera, porém, o Palácio dos Bandeirantes confirmou o cancelamento, alegando que o governador teria compromissos em São Paulo.

Aliados de Tarcísio de Freitas dizem, sob reserva, que ele desistiu da visita para que não fosse forçado a declarar um apoio mais explícito à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que enfrenta resistência de setores do mercado e da política, os quais no governador como a opção mais viável para disputar a eleição com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre declarar apoio a Flávio e receber apoio do clã Bolsonaro para a reeleição ao governo de São Paulo, a opção de Tarcísio foi por manter o suspense sobre a possibilidade de se candidatar, ele mesmo, ao Planalto. Fazer uma declaração explícita de apoio a Flávio, neste momento, poderia esvaziar seu próprio nome como uma opção na corrida presidencial.

Após ganhar uma declaração de apoio do pai, por escrito, Flávio Bolsonaro cresceu nas pesquisas, mas está longe de ser visto como um candidato viável do ponto de vista eleitoral. Dentro do próprio campo bolsonarista há quem acredite que a candidatura dele não é para valer, vários motivos. Um deles, como mostrou o PlatôBR, é a falta de movimentação da cúpula do PL para organizar alianças em torno do nome.

Nesse cenário, Tarcísio se move com cuidado. Se por um lado ele precisa dos votos do eleitorado de Jair Bolsonaro, por outro tenta se construir como um candidato mais ao centro, sem o radicalismo do bolsonarismo-raiz. A visita serviria para prestar solidariedade ao presidente e para demonstrar empenho nas tentativas de conseguir que ele seja transferido para a prisão domiciliar. Aliados dizem, porém, que Flávio exigiu que ele usasse a oportunidade para fazer a declaração de apoio explícito – o que teria, afinal, feito o governador desistir da ida à Papudinha.

Rejeição vira trunfo

Aliados de Tarcísio buscam agora elencar as vantagens dele em relação a Flávio como candidato ao Planalto e apontam as taxas de rejeição do senador como um impeditivo à sua candidatura. O governador, observam esses apoiadores, tem uma resistência menor e, nesse sentido, é visto como alguém com mais chances de vitória em um eventual segundo turno contra Lula.

Um detalhe chama atenção. Apesar de Tarcísio ter cancelado a visita a Bolsonaro em Brasília sob a alegação de que teria compromisso em São Paulo, até a noite desta quarta-feira, 21, não havia nenhum apontamento em sua agenda oficial para esta quinta. Indagada, a assessoria do governo paulista argumentou que é comum o gabinete não divulgar na véspera os compromissos.