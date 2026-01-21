Assine
Presidente da Fifa vai ao Rio, com Fla-Flu, Paes e novo escritório na agenda

Gianni Infantino chega ao Rio no próximo domingo, assistirá a partida no Maracanã e jantará com Eduardo Paes

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
21/01/2026 04:04

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, desembarca no Rio de Janeiro no próximo domingo, 26. Infantino vai acompanhar o Fla-Flu no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, e, depois, jantará com Eduardo Paes no Palácio da Cidade.

Na segunda-feira, 27, a Fifa vai inaugurar um escritório em Botafogo, Zona Sul carioca. A unidade vai ocupar quatro andares na Rua São Clemente e será responsável pela organização da Copa do Mundo Feminina 2027, no Brasil.

A inauguração terá Paes e o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

