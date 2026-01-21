Assine
‘Cano’ de Tarcísio em visita dá margem para crise, mas não tira esperança de aliados

Entorno de Tarcísio espera que bolsonarismo endureça ataques após visita desmarcada, mas ainda crê que Flávio Bolsonaro pode ficar pelo caminho até abril

João Pedroso de Campos
Repórter
21/01/2026 02:04

'Cano' de Tarcísio em visita dá margem para crise, mas não tira esperança de aliados

O primeiro encontro tête-à-tête entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas após a prisão do ex-presidente, marcado para esta quinta-feira, 22, foi cancelado pelo governador de São Paulo na noite dessa terça, 20. Alegando compromissos no estado, Tarcísio vai adiar a ida à Papudinha, devidamente autorizada por Alexandre de Moraes.

Entre aliados do governador, o encontro era visto como uma ocasião em que Bolsonaro, naturalmente, reafirmaria a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e cobraria do aliado um apoio mais enfático ao filho.

No entorno de Tarcísio, espera-se que o bolsonarismo o acuse de uma grande desfeita com o ex-chefe e o ambiente na direita fique ainda mais tumultuado nos próximos dias. Esses mesmos aliados, contudo, seguem vendo chances de o governador vir a disputar o Palácio do Planalto.

Para esses políticos, notadamente do Centrão, nem mesmo um veto pessoalmente comunicado por Bolsonaro a Tarcísio na visita faria do governador, a esta altura, carta fora do baralho presidencial em definitivo.

Esses aliados avaliam que há muito tempo daqui até abril — prazo para Tarcísio deixar o cargo caso concorra ao Planalto — e que Flávio ainda pode ficar pelo caminho. A esperança é mesmo a última de morre.

