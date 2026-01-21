‘Cano’ de Tarcísio em visita dá margem para crise, mas não tira esperança de aliados

O primeiro encontro tête-à-tête entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas após a prisão do ex-presidente, marcado para esta quinta-feira, 22, foi cancelado pelo governador de São Paulo na noite dessa terça, 20. Alegando compromissos no estado, Tarcísio vai adiar a ida à Papudinha, devidamente autorizada por Alexandre de Moraes.

Entre aliados do governador, o encontro era visto como uma ocasião em que Bolsonaro, naturalmente, reafirmaria a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e cobraria do aliado um apoio mais enfático ao filho.

No entorno de Tarcísio, espera-se que o bolsonarismo o acuse de uma grande desfeita com o ex-chefe e o ambiente na direita fique ainda mais tumultuado nos próximos dias. Esses mesmos aliados, contudo, seguem vendo chances de o governador vir a disputar o Palácio do Planalto.

Para esses políticos, notadamente do Centrão, nem mesmo um veto pessoalmente comunicado por Bolsonaro a Tarcísio na visita faria do governador, a esta altura, carta fora do baralho presidencial em definitivo.

Esses aliados avaliam que há muito tempo daqui até abril — prazo para Tarcísio deixar o cargo caso concorra ao Planalto — e que Flávio ainda pode ficar pelo caminho. A esperança é mesmo a última de morre.