O que Tarcísio pretendia falar com Bolsonaro na visita à Papudinha

Antes de Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciar que pediu o adiamento da visita a Jair Bolsonaro na Papudinha, marcada inicialmente para esta quinta-feira, 22, pessoas próximas ao governador já tinham claro o que seria, digamos, o roteiro da conversa entre os dois.

Tarcísio pretendia, primeiro, atualizar o ex-presidente sobre as articulações que tem feito, do lado de fora, para que ele seja transferido à prisão domiciliar. Tarcísio vem se movimentando nesse sentido, inclusive em conversas com Alexandre de Moraes e outros ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O governador de São Paulo também trataria da sucessão presidencial. Interlocutores asseguram que a ideia era deixar claro para Bolsonaro que ele está disposto a trabalhar em favor da pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que o ex-presidente lançou no final do ano passado. Sabe-se, porém, que o próprio Tarcísio e seu entorno imediato ainda aguardam uma reviravolta nessa história: esperam que o próprio governador seja declarado, agora ou mais adiante, como o candidato de Bolsonaro.