Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha
Governador de São Paulo vai visitar Bolsonaro na próxima quinta-feira, 22
Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira, 20, que Tarcísio de Freitas visite Jair Bolsonaro na prisão. O governador de São Paulo vai à Papudinha, em Brasília, na próxima quinta-feira, 22. A visita está marcada para ocorrer de 8h a 10h.
O encontro de Tarcísio e Bolsonaro virá no momento em que o governador paulista voltou a ser cogitado por aliados nos bastidores como possível candidato à Presidência neste ano, enquanto Flávio Bolsonaro mantém sua candidatura, ungida pelo pai.
Na semana passada, Michelle Bolsonaro fez acenos públicos a Tarcísio, compartilhando um vídeo em que ele critica o governo Lula e curtindo um comentário da mulher do governador, que o apontava como o “CEO” ideal para o Brasil.
Michelle e Tarcísio também atuaram, separadamente, junto ao STF para que Bolsonaro fosse transferido da sala onde estava detido na sede da Polícia Federal, em Brasília.
Como mostrou a coluna, o alinhamento entre a ex-primeira-dama e o governador de São Paulo animou o Centrão, que resiste à hipótese de Flávio ser candidato. O grupo entende que Michelle seria uma boa opção de vice para Tarcísio.