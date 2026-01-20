Assine
overlay
Início PlatôBr

Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha

Governador de São Paulo vai visitar Bolsonaro na próxima quinta-feira, 22

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
20/01/2026 11:36

compartilhe

SIGA
x
Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha
Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha crédito: Platobr Politica

Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira, 20, que Tarcísio de Freitas visite Jair Bolsonaro na prisão. O governador de São Paulo vai à Papudinha, em Brasília, na próxima quinta-feira, 22. A visita está marcada para ocorrer de 8h a 10h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O encontro de Tarcísio e Bolsonaro virá no momento em que o governador paulista voltou a ser cogitado por aliados nos bastidores como possível candidato à Presidência neste ano, enquanto Flávio Bolsonaro mantém sua candidatura, ungida pelo pai.

Na semana passada, Michelle Bolsonaro fez acenos públicos a Tarcísio, compartilhando um vídeo em que ele critica o governo Lula e curtindo um comentário da mulher do governador, que o apontava como o “CEO” ideal para o Brasil.

Michelle e Tarcísio também atuaram, separadamente, junto ao STF para que Bolsonaro fosse transferido da sala onde estava detido na sede da Polícia Federal, em Brasília. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como mostrou a coluna, o alinhamento entre a ex-primeira-dama e o governador de São Paulo animou o Centrão, que resiste à hipótese de Flávio ser candidato. O grupo entende que Michelle seria uma boa opção de vice para Tarcísio. 

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay