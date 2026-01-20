Assine
overlay
Início PlatôBr

De tornozeleira eletrônica, Gabriel Monteiro faz ‘operação’ com PM do RJ

Condenado por estupro e assédio, ex-vereador Gabriel Monteiro prepara volta para política em 2026

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
20/01/2026 09:02

compartilhe

SIGA
x
De tornozeleira eletrônica, Gabriel Monteiro faz ‘operação’ com PM do RJ
De tornozeleira eletrônica, Gabriel Monteiro faz ‘operação’ com PM do RJ crédito: Platobr Politica

Usando uma tornozeleira eletrônica, o ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro participou uma “operação” ao lado de um agente da… Polícia Militar do estado. Monteiro foi condenado e preso, em 2022, por assédio, estupro, calúnia e difamação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um vídeo publicado nessa segunda-feira, 19, o ex-vereador condenado apareceu ao lado de um policial do 16º Batalhão da PM invadindo uma casa de contravenção no Rio.

Além do policial, Monteiro estava acompanhado de pelo menos dois homens armados, usando balaclavas para esconder o rosto nos vídeos. Os homens não estavam com fardas de nenhuma força de segurança do estado.

Gabriel Monteiro voltou a publicar os mesmos conteúdos que o tornaram famoso e o elegeram para a Câmara dos Vereadores carioca, em 2020, como o terceiro político mais votado no município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Monteiro teve seu mandato cassado em 2022 e, neste ano, tentará voltar à política. Primeiro, além de recuperar sua popularidade, precisa reverter sua inelegibilidade na Justiça Eleitoral.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay