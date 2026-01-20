De tornozeleira eletrônica, Gabriel Monteiro faz ‘operação’ com PM do RJ

Usando uma tornozeleira eletrônica, o ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro participou uma “operação” ao lado de um agente da… Polícia Militar do estado. Monteiro foi condenado e preso, em 2022, por assédio, estupro, calúnia e difamação.

Em um vídeo publicado nessa segunda-feira, 19, o ex-vereador condenado apareceu ao lado de um policial do 16º Batalhão da PM invadindo uma casa de contravenção no Rio.

Além do policial, Monteiro estava acompanhado de pelo menos dois homens armados, usando balaclavas para esconder o rosto nos vídeos. Os homens não estavam com fardas de nenhuma força de segurança do estado.

Gabriel Monteiro voltou a publicar os mesmos conteúdos que o tornaram famoso e o elegeram para a Câmara dos Vereadores carioca, em 2020, como o terceiro político mais votado no município.

Monteiro teve seu mandato cassado em 2022 e, neste ano, tentará voltar à política. Primeiro, além de recuperar sua popularidade, precisa reverter sua inelegibilidade na Justiça Eleitoral.