Sidônio Palmeira não sairá do governo

Apesar de cogitações, não ganhou corpo possibilidade de saída de Sidônio da Secom

Guilherme Amado
Repórter
20/01/2026 02:04

Sidônio Palmeira não vai deixar o governo neste ano, como tem sido aventado há meses.

Em momento algum ganhou corpo a hipótese da saída de Sidônio do Palácio do Planalto e o ministro da Secom seguirá no posto até o final do mandato de Lula.

Marqueteiro da campanha vitoriosa do presidente em 2022, o baiano é um dos principais conselheiros do petista.

