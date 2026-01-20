Sidônio Palmeira não sairá do governo
Apesar de cogitações, não ganhou corpo possibilidade de saída de Sidônio da Secom
Sidônio Palmeira não vai deixar o governo neste ano, como tem sido aventado há meses.
Em momento algum ganhou corpo a hipótese da saída de Sidônio do Palácio do Planalto e o ministro da Secom seguirá no posto até o final do mandato de Lula.
Marqueteiro da campanha vitoriosa do presidente em 2022, o baiano é um dos principais conselheiros do petista.