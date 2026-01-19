Assine
overlay
Início PlatôBr

Uma pedra no sapato de Washington Reis no STF

Advogado ligado a rival de Reis pediu ao STF que ele seja preso para cumprir pena, mas há julgamento pendente de recurso, marcado para fevereiro

Publicidade
Carregando...
Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
19/01/2026 12:06

compartilhe

SIGA
x
Uma pedra no sapato de Washington Reis no STF
Uma pedra no sapato de Washington Reis no STF crédito: Platobr Politica

Às vésperas do julgamento no STF sobre sua inelegibilidade em razão de uma condenação por crime ambiental imposta em 2016, o ex-deputado federal Washington Reis ganhou uma pedra no sapato na corte nos últimos dias. Reis é cotado para concorrer ao governo do Rio de Janeiro, caso recupere o direito de se candidatar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na última quinta-feira, 15, um advogado ligado a um grupo político adversário de Washington Reis em Duque de Caxias (RJ) pediu ao STF o imediato trânsito em julgado do processo — ou seja, que o político seja preso para cumprir pena. O autor do pedido ao STF é Edson Lourival, aliado do ex-prefeito Zito, histórico rival da família Reis em Caxias.

A petição, no entanto, destina-se mais a causar tumulto e efeitos políticos do que, propriamente, jurídicos. Isso porque o STF já tem na agenda, para 11 de fevereiro, o julgamento de embargos infringentes de Washington Reis contra sua condenação. O trânsito em julgado da ação, como pediu Lourival, portanto, não será declarado antes disso.

Até aqui, o placar é desfavorável ao político: há três votos pela manutenção da condenação, dados por Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. André Mendonça votou a favor de Reis. O julgamento foi interrompido em março do ano passado, após pedido de vista de Gilmar Mendes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O julgamento no STF é a última grande aposta de Washington Reis para poder concorrer nas eleições de 2026.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay