Uma pedra no sapato de Washington Reis no STF
Advogado ligado a rival de Reis pediu ao STF que ele seja preso para cumprir pena, mas há julgamento pendente de recurso, marcado para fevereiro
compartilheSIGA
Às vésperas do julgamento no STF sobre sua inelegibilidade em razão de uma condenação por crime ambiental imposta em 2016, o ex-deputado federal Washington Reis ganhou uma pedra no sapato na corte nos últimos dias. Reis é cotado para concorrer ao governo do Rio de Janeiro, caso recupere o direito de se candidatar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na última quinta-feira, 15, um advogado ligado a um grupo político adversário de Washington Reis em Duque de Caxias (RJ) pediu ao STF o imediato trânsito em julgado do processo — ou seja, que o político seja preso para cumprir pena. O autor do pedido ao STF é Edson Lourival, aliado do ex-prefeito Zito, histórico rival da família Reis em Caxias.
A petição, no entanto, destina-se mais a causar tumulto e efeitos políticos do que, propriamente, jurídicos. Isso porque o STF já tem na agenda, para 11 de fevereiro, o julgamento de embargos infringentes de Washington Reis contra sua condenação. O trânsito em julgado da ação, como pediu Lourival, portanto, não será declarado antes disso.
Até aqui, o placar é desfavorável ao político: há três votos pela manutenção da condenação, dados por Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. André Mendonça votou a favor de Reis. O julgamento foi interrompido em março do ano passado, após pedido de vista de Gilmar Mendes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O julgamento no STF é a última grande aposta de Washington Reis para poder concorrer nas eleições de 2026.