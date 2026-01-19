Uma pedra no sapato de Washington Reis no STF

Às vésperas do julgamento no STF sobre sua inelegibilidade em razão de uma condenação por crime ambiental imposta em 2016, o ex-deputado federal Washington Reis ganhou uma pedra no sapato na corte nos últimos dias. Reis é cotado para concorrer ao governo do Rio de Janeiro, caso recupere o direito de se candidatar.

Na última quinta-feira, 15, um advogado ligado a um grupo político adversário de Washington Reis em Duque de Caxias (RJ) pediu ao STF o imediato trânsito em julgado do processo — ou seja, que o político seja preso para cumprir pena. O autor do pedido ao STF é Edson Lourival, aliado do ex-prefeito Zito, histórico rival da família Reis em Caxias.

A petição, no entanto, destina-se mais a causar tumulto e efeitos políticos do que, propriamente, jurídicos. Isso porque o STF já tem na agenda, para 11 de fevereiro, o julgamento de embargos infringentes de Washington Reis contra sua condenação. O trânsito em julgado da ação, como pediu Lourival, portanto, não será declarado antes disso.

Até aqui, o placar é desfavorável ao político: há três votos pela manutenção da condenação, dados por Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. André Mendonça votou a favor de Reis. O julgamento foi interrompido em março do ano passado, após pedido de vista de Gilmar Mendes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O julgamento no STF é a última grande aposta de Washington Reis para poder concorrer nas eleições de 2026.