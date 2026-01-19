Assine
Aguinaldo some das redes de sobrinho pré-candidato ao governo da Paraíba

Avaliação de aliados é que ausência do tio e da mãe busca reduzir rejeição de Lucas Ribeiro, que aparece atrás de candidato de Lula nas pesquisas

Guilherme Amado e Gustavo Silva
19/01/2026 06:08

Figura influente do Centrão no Congresso, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, não tem dado as caras nas redes sociais do sobrinho Lucas Ribeiro, da mesma sigla, que se articula para disputar o governo do estado.

Além do tio, também não tem aparecido nas postagens de Lucas a senadora Daniella Ribeiro, mãe do pré-candidato e irmã de Aguinaldo.

A avaliação de aliados ouvidos pela coluna é que o “sumiço” faz parte de uma estratégia para tentar diminuir a rejeição ao vice-governador, alinhado ao bolsonarista Ciro Nogueira, presidente do PP.

Lucas Ribeiro hoje aparece nas pesquisas atrás do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), candidato de Lula.

