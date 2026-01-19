Em ano de eleição, governo terá novo responsável pelo PAC

O secretário especial do PAC (Programa para Aceleração do Crescimento) da Casa Civil, Maurício Muniz, aceitou um convite da ex-presidente Dilma Rousseff para assessora-lá no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco dos Brics.

Entre os quadros que assessoram o PT, Muniz é quem mais tempo trabalhou no PAC. Entre 2011 até 2016, ocupou o cargo de Secretário do PAC no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Entre 2004 e 2010, foi subchefe-adjunto de Articulação e Monitoramento na Casa Civil, onde coordenou o programa e o projeto piloto do PPI (Programa de Participações e Investimentos).

Quem assumirá o cargo de secretário do PAC, que neste mandato de Lula passou ao controle da Casa Civil, é o atual secretário-adjunto, Roberto Nami Garibe Filho. Ele terá o difícil desafio de viabilizar entregas bilionárias do programa neste ano de eleição. Aliás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com uma agenda de inaugurações ao longo dos próximos meses para tentar mostrar resultados de seu terceiro mandato.