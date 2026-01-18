Filiado ao PT, secretário do Piauí é escolhido para comandar Segurança Pública no MJ

Recém-nomeado ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, escolheu os novos ocupantes de dois postos-chave da pasta.

Para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, área definida como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lima e Silva decidiu nomear o secretário de Segurança do Piauí, Francisco Lucas Veloso, conhecido como Chico Lucas. Lucas era, até agora, um dos principais integrantes da equipe do governador piauiense Rafael Fonteles, do PT. Ele também é filiado ao partido.

Auxiliares do ministro dizem que a escolha é uma forma de prestigiar o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, que havia recomendado o nome de Chico Lucas a Lula para assumir, inclusive, o cargo de ministro da Justiça. O novo secretário nacional de Segurança Pública é tido como um quadro experiente, capaz de entregar resultados imediatos, como querem Lula e o novo ministro.

Outras posições

Lima e Silva também escolheu seu chefe de gabinete. Será o advogado baiano Manoel Teixeira de Matos. Até agora, Matos ocupava o cargo de secretário-adjunto de Revisão e Consolidação de Atos Normativos na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência. Os dois se conhecem há anos e trabalharam juntos no Ministério Público da Bahia, quando Lima e Silva era promotor de Justiça.

O novo ministro também deve mudar o secretário-executivo da pasta e avalia alguns nomes para o posto, o segundo na hierarquia da pasta. Por enquanto, quem está no cargo é Manoel Carlos de Almeida Neto, remanescente da equipe de Ricardo Lewandowski.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não haverá mudanças no comando da Polícia Federal, a cargo de Andrei Rodrigues, homem de confiança do próprio presidente da República, e na Polícia Rodoviária Federal, chefiada por Antônio Oliveira. As duas corporações são subordinadas à estrutura do Ministério da Justiça.