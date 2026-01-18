Articulador da volta de Ciro, Tasso Jereissati põe dinheiro no PSDB do Ceará

Principal articulador da volta de Ciro Gomes ao PSDB, para disputar o governo do Ceará em 2026, o ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati é um assíduo financiador do partido no estado. Desde 2017, só em repasses ao diretório estadual, sem contar doações de campanha, Tasso aportou R$ 4,3 milhões no PSDB cearense.

Em 2025, segundo as receitas informadas pelo partido à Justiça Eleitoral até o momento, o tucano repassou R$ 223,5 mil ao PSDB do Ceará.

Embora generoso, esse valor foi um dos mais modestos aplicados por Tasso Jereissati nos cofres do tucanato cearense nos últimos anos. Essas doações totalizaram R$ 1,4 milhão em 2024; R$ 517,5 mil em 2023; R$ 336,9 mil em 2019; R$ 863,9 mil em 2018; e R$ 984,3 mil em 2017.

Os anos em que o ex-senador aplicou menos dinheiro no PSDB de seu estado foram 2022, com R$ 5 mil, e 2020, com R$ 2,3 mil.

Na última eleição que Tasso Jereissati disputou, em 2014, há quase doze anos, o patrimônio informado por ele ao TSE foi de R$ 389 milhões.