PL quer que Flávio comece a viajar pelo Brasil

O PL quer que Flávio Bolsonaro comece a viajar mais pelo Brasil no primeiro trimestre de 2026.

O objetivo é dar corpo ao seu nome como candidato de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto e azeitar alianças nos estados.

Mais importante do que desenhar palanques estaduais, aponta um integrante do PL, é mostrá-los. A avaliação é que, dessa forma, a candidatura do senador será menos “desacreditada”.

O partido considera que Flávio, que sempre teve base eleitoral no Rio de Janeiro, precisa começar a ampliar sua presença pelo Brasil, entre políticos e eleitores.

Em dezembro, o senador foi aos Estados Unidos, onde cumpriu agendas com seu irmão, Eduardo Bolsonaro, e os dois seguiram para Israel.