Assine
overlay
Início PlatôBr

Motta lidera voos em jatos da FAB nos primeiros dias de 2026

O presidente da Câmara é quem aparece na frente na lista de autoridades que mais solicitaram voos da frota da Força Aérea

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
18/01/2026 00:58

compartilhe

SIGA
x
Motta lidera voos em jatos da FAB nos primeiros dias de 2026
Motta lidera voos em jatos da FAB nos primeiros dias de 2026 crédito: Platobr Politica

Nos primeiros 15 dias de 2026, o presidente da mara, Hugo Motta (Republicanos-PB), liderou com folga o ranking de autoridades que mais recorreram a voos da FAB (Força Aérea Brasileira) para viajar pelo país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Levantamento feito pelo PlatôBR mostra que Motta usou aeronaves oficiais quatro vezes entre 4 e 12 de janeiro, em deslocamentos entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e a capital de seu estado-natal, João Pessoa. Ao todo, 37 passageiros voaram nos deslocamentos solicitados pelo deputado à FAB. Os nomes dessas pessoas não são divulgados.

Na sequência de Motta aparecem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que usou um avião da FAB em 14 de janeiro, em deslocamento de ida e volta entre Brasília e Macapá, e o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que fez um único voo entre Brasília e São Paulo em 8 de janeiro, dia em que entregou sua carta de demissão ao presidente Lula. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o ministro da Defesa, José Múcio, dividiu um jato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 13 de janeiro, em um voo entre São Paulo e Brasília.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay