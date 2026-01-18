Motta lidera voos em jatos da FAB nos primeiros dias de 2026

Nos primeiros 15 dias de 2026, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), liderou com folga o ranking de autoridades que mais recorreram a voos da FAB (Força Aérea Brasileira) para viajar pelo país.

Levantamento feito pelo PlatôBR mostra que Motta usou aeronaves oficiais quatro vezes entre 4 e 12 de janeiro, em deslocamentos entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e a capital de seu estado-natal, João Pessoa. Ao todo, 37 passageiros voaram nos deslocamentos solicitados pelo deputado à FAB. Os nomes dessas pessoas não são divulgados.

Na sequência de Motta aparecem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que usou um avião da FAB em 14 de janeiro, em deslocamento de ida e volta entre Brasília e Macapá, e o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que fez um único voo entre Brasília e São Paulo em 8 de janeiro, dia em que entregou sua carta de demissão ao presidente Lula.

Já o ministro da Defesa, José Múcio, dividiu um jato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 13 de janeiro, em um voo entre São Paulo e Brasília.