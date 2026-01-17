‘Coisa de gente branca’, de Langston Hughes, chega ao Brasil
Obra é parte de coleção especial da editora Zahar
Publicado originalmente em 1934, “Coisa de gente branca”, de Langston Hughes, será lançado no Brasil em 19 de fevereiro pela editora Zahar. Hughes é um dos maiores autores do movimento cultural Harlem Renaissance.
A obra reúne 14 contos nos quais o autor aborda as relações raciais nos Estados Unidos no pós-abolição, explorando situações cotidianas marcadas por tensões, fantasias e medos associados à branquitude, as estratégias de sobrevivência e afirmação da população negra.
Langston Hughes construiu sua trajetória literária a partir da experiência negra nas Américas. Nos contos do livro, personagens negras vivem, circulam e tomam decisões em uma sociedade ainda estruturada pelo legado da escravidão, enquanto personagens brancas reagem a essa presença com desconfiança ou hostilidade.
A edição brasileira integra a coleção “Harlem Renaissance”, da Zahar, que busca apresentar ao público obras ligadas ao movimento que renovou a literatura afro-americana no início do século XX.