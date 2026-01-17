Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Coisa de gente branca’, de Langston Hughes, chega ao Brasil

Obra é parte de coleção especial da editora Zahar

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
17/01/2026 09:12

compartilhe

SIGA
x
‘Coisa de gente branca’, de Langston Hughes, chega ao Brasil
‘Coisa de gente branca’, de Langston Hughes, chega ao Brasil crédito: Platobr Politica

Publicado originalmente em 1934, “Coisa de gente branca”, de Langston Hughes, será lançado no Brasil em 19 de fevereiro pela editora Zahar. Hughes é um dos maiores autores do movimento cultural Harlem Renaissance.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A obra reúne 14 contos nos quais o autor aborda as relações raciais nos Estados Unidos no pós-abolição, explorando situações cotidianas marcadas por tensões, fantasias e medos associados à branquitude, as estratégias de sobrevivência e afirmação da população negra.

Langston Hughes construiu sua trajetória literária a partir da experiência negra nas Américas. Nos contos do livro, personagens negras vivem, circulam e tomam decisões em uma sociedade ainda estruturada pelo legado da escravidão, enquanto personagens brancas reagem a essa presença com desconfiança ou hostilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A edição brasileira integra a coleção “Harlem Renaissance”, da Zahar, que busca apresentar ao público obras ligadas ao movimento que renovou a literatura afro-americana no início do século XX.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay