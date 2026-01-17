‘Coisa de gente branca’, de Langston Hughes, chega ao Brasil

Publicado originalmente em 1934, “Coisa de gente branca”, de Langston Hughes, será lançado no Brasil em 19 de fevereiro pela editora Zahar. Hughes é um dos maiores autores do movimento cultural Harlem Renaissance.

A obra reúne 14 contos nos quais o autor aborda as relações raciais nos Estados Unidos no pós-abolição, explorando situações cotidianas marcadas por tensões, fantasias e medos associados à branquitude, as estratégias de sobrevivência e afirmação da população negra.

Langston Hughes construiu sua trajetória literária a partir da experiência negra nas Américas. Nos contos do livro, personagens negras vivem, circulam e tomam decisões em uma sociedade ainda estruturada pelo legado da escravidão, enquanto personagens brancas reagem a essa presença com desconfiança ou hostilidade.

A edição brasileira integra a coleção “Harlem Renaissance”, da Zahar, que busca apresentar ao público obras ligadas ao movimento que renovou a literatura afro-americana no início do século XX.