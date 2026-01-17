Centrão comemora realinhamento de Tarcísio e Michelle

Líderes do Centrão refratários à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência terminaram a semana comemorando o alinhamento entre Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro nos últimos dias — dos acenos da ex-primeira-dama a Tarcísio nas redes às articulações de ambos junto ao STF sobre a situação de Jair Bolsonaro na cadeia.

As avaliações no grupo consideram que o fortalecimento de uma composição entre Michelle e Tarcísio pode, a médio prazo, fazer com que Bolsonaro mude de ideia sobre a candidatura do filho à Presidência.

Se um Bolsonaro tiver que ser candidato na corrida presidencial, na visão do Centrão, que seja Michelle, na vaga de vice de Tarcísio de Freitas.

Na terça-feira, em meio às críticas do bolsonarismo ao governador de São Paulo por não declarar enfaticamente apoio a Flávio, Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo que mostra Tarcísio fazendo críticas a Lula.

A ex-primeira-dama também curtiu um comentário de Cristina Freitas, mulher de Tarcísio, que citou o governador paulista como melhor opção para “novo CEO” do Brasil.

Michelle e Tarcísio ainda mantiveram, separadamente, interlocução com ministros do STF, incluindo Alexandre Moraes, nos dias que antecederam a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para uma sala de Estado-Maior na Papudinha.

A articulação de ambos junto ao Supremo não foi bem-vista somente no Centrão. Silas Malafaia, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, elogiou abertamente Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

“Parabéns a Michelle e Tarcísio! Souberam articular para tirar Bolsonaro da PF para um lugar melhor. Certas vitórias se conquistam por etapas, não é o ideal porque a prisão é resultado de vergonhosa perseguição política”, escreveu o pastor.

Os filhos de Bolsonaro e outros políticos bolsonaristas, por outro lado, reagiram e criticaram a transferência determinada por Moraes. A decisão do ministro rebateu as afirmações públicas de Flávio e Carlos Bolsonaro a respeito das condições em que o ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe. Alexandre de Moraes anotou que uma prisão não é “estadia hoteleira” ou “colônia de férias”.