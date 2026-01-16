Chegada de Bolsonaro coroa lista de hóspedes célebres da Papuda

O complexo penitenciário da Papuda volta ao centro da cena sempre que pipocam grandes escândalos na política brasileira. As celas do conjunto de presídios localizado nos arredores de Brasília já receberam personagens de relevo. Agora, a Papuda ganha um novo capítulo nessa história de hóspedes famosos com a chegada de Jair Bolsonaro. É a primeira vez que um ex-presidente da República dá entrada no complexo.

Bolsonaro chegou por lá nesta quinta-feira, 15, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele ocupa um espaço dentro de um batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal localizado dentro da área da penitenciária e conhecido pelo singelo apelido de “Papudinha”. O lugar é o mesmo onde já estão presos o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques.

A chegada do ex-presidente acrescenta mais um nome à extensa lista que fez a Papuda se conhecida em todo o país. Pelo complexo já passaram Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, chefão do PCC, e o ativista italiano Cesare Battisti, além de personagens centrais de escândalos como o ex-ministro José Dirceu, o ex-prefeito Paulo Maluf, o ex-senador Luiz Estevão, o ex-deputado José Genoino e o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, estrela do mensalão.

Inaugurado em 1979, o Complexo Penitenciário da Papuda é hoje a maior estrutura prisional do Distrito Federal, reunindo unidades que abrigam detentos de diferentes regimes. Atualmente, os presídios concentram uma população carcerária acima de sua capacidade. O nome Papuda vem de uma mulher negra escravizada que viveu na região no século XIX e era conhecida por um inchaço no pescoço, chamado de “papo”.

Bolsonaro ficará em uma área reservada da Papudinha, com cerca de 65 metros quadrados divididos entre quarto, sala, banheiro, cozinha e uma área externa privativa. O espaço permite banho de sol em horário livre e a instalação de equipamentos de fisioterapia e exercícios.

A decisão também garante ao ex-presidente atendimento médico permanente, autoriza a entrega de alimentação especial e redefine o regime de visitas. A mulher e os filhos de Bolsonaro poderão encontrá-lo às quartas e quintas-feiras, em três faixas de horário. Outros visitantes seguem dependendo de autorização judicial.