Comissão do Senado cria ‘CPI informal’ para acompanhar investigações do Master
Instrução normativa assinada por Renan Calheiros prevê que o grupo atuará em moldes semelhantes a uma CPI
compartilheSIGA
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida por Renan Calheiros, criou nesta quinta-feira, 15, um grupo de trabalho composto por sete senadores para acompanhar as investigações sobre as fraudes no Banco Master. Na prática, a atuação deste grupo será semelhante à de uma CPI e prevê até a prerrogativa de fazer convocações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A instrução normativa assinada por Renan lista o grupo com os senadores Fernando Farias, do MDB de Alagoas; Eduardo Braga, do MDB do Amazonas; Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina; Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, do PT do Amapá; Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe; Leila Barros, do PDT do Distrito Federal; e Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Conforme o despacho de Renan Calheiros, os membros do grupo de trabalho poderão “realizar e sistematizar todos os atos legislativos voltados ao efetivo acompanhamento” do caso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Essas prerrogativas incluem apresentar requerimentos de convocação de envolvidos e autoridades e pedidos de informação, a exemplo do que ocorre em CPIs, e propostas legislativas relacionadas ao tema.