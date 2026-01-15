Como a sabatina de Messias influencia a escolha de diretores do BC

A área técnica do Banco Central tem acompanhado de perto as notícias sobre a possível melhora na relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Isso importa porque a reaproximação pode acelerar o processo de sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) e, assim, abrir espaço para o envio dos nomes dos dois novos diretores da autoridade monetária, ainda não divulgados publicamente.

No BC, a avaliação é de que as indicações só vão ocorrer depois que Lula encaminhar ao Senado a mensagem presidencial com a indicação oficial de Messias. Segundo interlocutores do presidente, ele só fará isso quando tiver segurança de que o aliado terá os votos necessários para ser aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ausência de Alcolumbre na cerimônia de sanção das leis da reforma tributária na última terça-feira, 13, que contou com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou a atenção. Mas a torcida no BC é para que a esperada melhora do relacionamento ocorra em breve, com a aproximação da reabertura dos trabalhos do Congresso.