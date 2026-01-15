Assine
overlay
Início PlatôBr

Como a sabatina de Messias influencia a escolha de diretores do BC

No Banco Central é grande a expectativa em razão da necessidade de aprovação, pelo Senado, de dois novos diretores para a instituição. Os nomes ainda não foram enviados pelo Planalto

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
15/01/2026 14:55

compartilhe

SIGA
x
Como a sabatina de Messias influencia a escolha de diretores do BC
Como a sabatina de Messias influencia a escolha de diretores do BC crédito: Platobr Politica

A área técnica do Banco Central tem acompanhado de perto as notícias sobre a possível melhora na relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Isso importa porque a reaproximação pode acelerar o processo de sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) e, assim, abrir espaço para o envio dos nomes dos dois novos diretores da autoridade monetária, ainda não divulgados publicamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No BC, a avaliação é de que as indicações só vão ocorrer depois que Lula encaminhar ao Senado a mensagem presidencial com a indicação oficial de Messias. Segundo interlocutores do presidente, ele só fará isso quando tiver segurança de que o aliado terá os votos necessários para ser aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ausência de Alcolumbre na cerimônia de sanção das leis da reforma tributária na última terça-feira, 13, que contou com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou a atenção. Mas a torcida no BC é para que a esperada melhora do relacionamento ocorra em breve, com a aproximação da reabertura dos trabalhos do Congresso.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay