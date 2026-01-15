Assine
Relator da PEC da Segurança diz que está ‘disponível’ para negociar com novo ministro

Os últimos meses foram marcados por atritos entre o governo e o relator da proposta. Papel da União nas políticas de segurança é um dos principais entraves

Rafaela Rosa
15/01/2026 12:24

O relator da PEC da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), tem adotado um tom cauteloso ao falar da nomeação de Wellington Lima e Silva para o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Lula. “Não tenho como avaliar porque não o conheço pessoalmente. Conheço a trajetória, o currículo, e é um profissional com experiências importantes na área jurídica, no papel de fiscal da lei”, disse o deputado ao PlatôBR.

Mendonça Filho afirma, porém, que está a disposição para conversar com o novo ministro sobre a proposta, uma das prioridades do governo federal e do sucessor de Ricardo Lewandowski: “Sou do diálogo, estou sempre disponível. Tive uma relação ótima com o ministro Lewandowski, mesmo com algumas diferenças”.

Nos últimos meses foi bastante truncada a relação truncada entre o governo e o relator em torno da PEC. Há divergências sobre o texto, especialmente na parte que envolve o papel da União nas políticas de segurança pública. Como o PlatôBR mostrou, uma das principais missões de Wellington Lima e Silva é justamente destravar a votação da proposta no Congresso.

Mendonça Filho reiterou que pretende apresentar o relatório até o fim de fevereiro ou, no mais tardar, no início de março. “Esse é o meu compromisso com o presidente da Câmara, Hugo Motta”, disse ele.

