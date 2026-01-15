Assine
A aposta eleitoral de ministro de Lula para disputa ao Senado em PE

Silvio Costa Filho, que disputará cadeira no Senado em Pernambuco, trata leilão de megaterminal em Santos como trunfo

Gustavo Silva
15/01/2026 12:01

O leilão do Tecon Santos 10, megaterminal do Porto de Santos, tem sido tratado dentro do governo como trunfo político que o ministro Silvio Costa Filho pretende carregar ao deixar o comando do Ministério de Portos e Aeroportos para disputar uma vaga no Senado em Pernambuco.

A pressa para concluir o certame ainda no primeiro semestre é lida como componente desse cálculo eleitoral. O megaterminal, pelo volume financeiro, pela visibilidade e pelo peso no comércio exterior, virou a principal vitrine de entregas de Costa Filho.

O ministério deve fixar em R$ 500 milhões o valor mínimo de outorga do Tecon Santos 10, que ocupará uma área de 622 mil metros quadrados e terá contrato estimado em R$ 43,6 bilhões ao longo de 25 anos. O projeto prevê ampliar em até 50% a capacidade de movimentação de contêineres no Porto de Santos.

