A aposta eleitoral de ministro de Lula para disputa ao Senado em PE

O leilão do Tecon Santos 10, megaterminal do Porto de Santos, tem sido tratado dentro do governo como trunfo político que o ministro Silvio Costa Filho pretende carregar ao deixar o comando do Ministério de Portos e Aeroportos para disputar uma vaga no Senado em Pernambuco.

A pressa para concluir o certame ainda no primeiro semestre é lida como componente desse cálculo eleitoral. O megaterminal, pelo volume financeiro, pela visibilidade e pelo peso no comércio exterior, virou a principal vitrine de entregas de Costa Filho.

O ministério deve fixar em R$ 500 milhões o valor mínimo de outorga do Tecon Santos 10, que ocupará uma área de 622 mil metros quadrados e terá contrato estimado em R$ 43,6 bilhões ao longo de 25 anos. O projeto prevê ampliar em até 50% a capacidade de movimentação de contêineres no Porto de Santos.