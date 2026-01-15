Equilíbrio das contas públicas passa por reforma da Previdência, diz especialista

O governo acumulará sucessivos déficits públicos, pelo menos até 2027, segundo o um relatório publicado nesta semana pelo Tesouro Nacional. E não é só. A previsão é de que a dívida pública cresça até alcançar 88,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2033. Para o economista Raul Velloso, especialistas em finanças públicas e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento (governo Sarney), os rombos fiscais acumulados nos últimos anos decorrem da elevação nos gastos com previdência e assistência social. Segundo ele, uma reforma é essencial, mas há dúvidas sobre a chance de uma proposta nesse sentido ser encampada por governo de esquerda liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como o senhor avalia a gestão das contas públicas no Brasil? Em relatório publicado dias atrás, o Tesouro Nacional apontou uma piora nas projeções para o resultado primário e para a dívida pública.

A gente tem que procurar o vilão dessa história. A situação tem se deteriorado e os números mostram isso nos últimos anos. O candidato natural a vilão é o gasto com previdência e assistência social. Essas despesas orçamentárias são rígidas e há dificuldade dos gestores públicos para atuar para reduzir esses gastos. Esse problema é agravado pelo rápido envelhecimento da população.

Um nova reforma da Previdência é necessária?

A reforma da Previdência sempre ajuda. A dúvida é saber se isso é viável para um governo de esquerda como o nosso. Mas é preciso as mudar as regras para a concessão de aposentadorias. O governo tem cortado outros gastos e diminuído, por exemplo, os investimentos em infraestrutura nos últimos anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O arcabouço fiscal vigente ajuda no processo de equilíbrio das contas públicas?

O arcabouço fiscal não é viável e está aí para quebrar um galho. Temos que atacar o problema do crescimento da despesa previdenciária e assistencial fazendo uma reforma de regras procurando reduzir o custo desses benefícios. Isso é o mais importante. Desvincular o reajuste do salário mínimo do valor dos benefícios previdenciários é uma opção. As simulações precisam mostrar quanto seria economizado com essa medida.