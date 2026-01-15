Assine
overlay
Início PlatôBr

A dor de cabeça que espera Motta na volta do recesso

PSD mantém Hugo Leal no jogo, PT cobra acordo que previa Odair Cunha e pressão para pautar o tema deve marcar a reabertura do ano legislativo

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
15/01/2026 00:37

compartilhe

SIGA
x
A dor de cabeça que espera Motta na volta do recesso
A dor de cabeça que espera Motta na volta do recesso crédito: Platobr Politica

A disputa pela vaga a ser aberta no TCU (Tribunal de Contas da União) com a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz já tem espaço garantido na lista de estresses a serem enfrentados pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na volta do recesso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De um lado, o PT sustenta que há um acordo fechado para conduzir o deputado Odair Cunha (MG) ao posto. Pessoas próximas ao parlamentar relatam que ele próprio pretende se reunir com Motta assim que os trabalhos forem retomados para tirar o tema da mesa e viabilizar a votação.

De outro, o PSD de Gilberto Kassab não reconhece o acordo e insiste no nome do deputado Hugo Leal (RJ) para a vaga. Assim como o PT, o partido vai manter a pressão para que o tema volte à pauta. Outras siglas do Centrão também sustentam que não participaram da costura alegada pelo PT. Leal tem dito que irá até o fim na disputa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A indicação ao TCU, que depende de decisão do plenário, já é tratada por líderes como a primeira dor de cabeça do ano para Hugo Motta.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay