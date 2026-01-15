A dor de cabeça que espera Motta na volta do recesso

A disputa pela vaga a ser aberta no TCU (Tribunal de Contas da União) com a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz já tem espaço garantido na lista de estresses a serem enfrentados pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na volta do recesso.

De um lado, o PT sustenta que há um acordo fechado para conduzir o deputado Odair Cunha (MG) ao posto. Pessoas próximas ao parlamentar relatam que ele próprio pretende se reunir com Motta assim que os trabalhos forem retomados para tirar o tema da mesa e viabilizar a votação.

De outro, o PSD de Gilberto Kassab não reconhece o acordo e insiste no nome do deputado Hugo Leal (RJ) para a vaga. Assim como o PT, o partido vai manter a pressão para que o tema volte à pauta. Outras siglas do Centrão também sustentam que não participaram da costura alegada pelo PT. Leal tem dito que irá até o fim na disputa.

A indicação ao TCU, que depende de decisão do plenário, já é tratada por líderes como a primeira dor de cabeça do ano para Hugo Motta.