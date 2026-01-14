Os planos de Castro envolvendo julgamento no TSE e operações policiais

Os cálculos políticos de Cláudio Castro envolvendo possíveis novas operações policiais no Rio de Janeiro — que possam lhe render dividendos eleitorais na disputa pelo Senado, como mostrou a coluna — passam também pelo julgamento do TSE que pode resultar em sua inelegibilidade.

A leitura dentro do Palácio Guanabara é que novas operações de grande escala contra o tráfico tenderiam a elevar o custo político ao TSE de uma eventual condenação dele.

Na corte eleitoral, aproxima-se do fim o prazo do pedido de vista que suspendeu o julgamento do caso Ceperj, que apura o uso da fundação estadual para a contratação de servidores temporários com finalidade eleitoral na campanha de 2022.

O processo começou a ser analisado em novembro de 2025, quando a relatora Isabel Gallotti votou pela condenação de Castro por abuso de poder político e econômico. A análise foi interrompida por um pedido de vista do ministro Antonio Carlos Ferreira, cujo prazo termina em meados de fevereiro.

A partir daí, o caso pode voltar à pauta do plenário, ainda sem data definida. A decisão sobre quando julgá-lo cabe à presidência do tribunal. Esse intervalo passou a ser tratado como estratégico pelo Palácio Guanabara para ampliar ações na área da segurança.

É nesse contexto que o governador passou a trabalhar com a hipótese de deixar o Palácio Guanabara antes do prazo legal de desincompatibilização, que termina em abril. A ideia em discussão é sair logo após o Carnaval, ainda em fevereiro, para iniciar a campanha ao Senado.