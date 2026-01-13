Assine
overlay
Início PlatôBr

Planalto anuncia Lima e Silva ministro da Justiça

Novo titular da pasta é ex-secretário especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República e foi procurador-geral de Justiça da Bahia

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
13/01/2026 19:09

compartilhe

SIGA
x
Planalto anuncia Lima e Silva ministro da Justiça
Planalto anuncia Lima e Silva ministro da Justiça crédito: Platobr Politica

A Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) anunciou nesta terça-feira, 13, que o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. A informação foi antecipada pelo PlatôBR nesta tarde.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lima e Silva é ex-secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República da atual gestão. Foi ministro da Justiça no Governo Dilma Rousseff, procurador-geral de Justiça da Bahia e procurador-geral de Justiça adjunto para Assuntos Jurídicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo auxiliares de Lula, pesou na escolha de Silva o perfil técnico, o bom relacionamento com integrantes governo e as relações construídas no Judiciário, sobretudo no STF (Supremo Tribunal Federal).

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay