Planalto anuncia Lima e Silva ministro da Justiça

A Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) anunciou nesta terça-feira, 13, que o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. A informação foi antecipada pelo PlatôBR nesta tarde.

Lima e Silva é ex-secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República da atual gestão. Foi ministro da Justiça no Governo Dilma Rousseff, procurador-geral de Justiça da Bahia e procurador-geral de Justiça adjunto para Assuntos Jurídicos.

Segundo auxiliares de Lula, pesou na escolha de Silva o perfil técnico, o bom relacionamento com integrantes governo e as relações construídas no Judiciário, sobretudo no STF (Supremo Tribunal Federal).