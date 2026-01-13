Assine
overlay
Início PlatôBr

Câmara planeja encerrar em fevereiro processos dos envolvidos em motim

Presidente do Conselho de Ética define cronograma de depoimentos e prevê votação de relatório logo após o Carnaval; caso se arrasta desde a ocupação da Mesa em agosto de 2025

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
13/01/2026 18:33

compartilhe

SIGA
x
Câmara planeja encerrar em fevereiro processos dos envolvidos em motim
Câmara planeja encerrar em fevereiro processos dos envolvidos em motim crédito: Platobr Politica

O presidente do Conselho de Ética da Câmara, Fábio Schiochet (União-SC), montou um cronograma para tentar encerrar ainda em fevereiro os processos contra deputados envolvidos no motim de agosto de 2025, quando parlamentares da oposição ocuparam a mesa diretora e paralisaram os trabalhos do plenário por mais de um dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo ele, a primeira semana de fevereiro será dedicada à oitiva do deputado Marcos Polon (PL-MS), único ainda não ouvido, e de suas testemunhas. Na semana seguinte, antes do Carnaval, o colegiado pretende receber novamente Polon, junto com outros dois envolvidos, os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). A ideia é que, na primeira semana pós-Carnaval, o deputado Moses Rodrigues (União Brasil-CE) já possa ler o relatório final, informou Schiochet ao PlatôBR.

Concluída essa etapa, o caso segue direto para o plenário da Câmara, com possibilidade de recurso à CCJ apenas por questões de rito. Schiochet destacou que não há punição definida: “Não existe nada decidido. O relatório ainda não foi lido. Pode ser de 30 dias, de 180 dias, ou até mesmo o arquivamento”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do motim, ele deu prazo até a primeira semana de fevereiro para que o relator Fernando Rodolfo (PL-PE) apresente parecer no processo contra Lindbergh Farias (PT-RJ). Se isso não ocorrer, disse que vai designar um novo relator. O petista é acusado pelo Novo de divulgar, em redes sociais, imputações falsas a Van Hattem. Se isso não ocorrer, disse que vai designar um novo relator.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay