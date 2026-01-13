Viagens de Lula: os limites da legislação e a cartilha da comissão de ética

Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou à sua equipe que intensificará viagens pelo país para inaugurar obras, mostrar os feitos do governo e coletar imagens que certamente serão usadas na campanha pelo quarto mandato. O roteiro de visitas as bases eleitorais antecipa a formação de palanques e identifica agendas que poderão render dividendos eleitorais, com inaugurações e discursos políticos.

A perspectiva de percorrer o Brasil para divulgar as ações do governo suscita questionamentos sobre a separação entre as atividades do exercício do mandato no Planalto e a pré-campanha à reeleição, com a máquina federal na mão. Lula vai percorrer o estreito caminho entre os atos legais de um presidente que precisa prestar contas de sua administração e do candidato em busca de votos.

A Comissão de Ética da Presidência da República deve votar na próxima reunião do colegiado, marcada para o dia 26 de janeiro, um conjunto de regras que servirão para balizar o trabalho de julgar as reclamações que chegam de eleitores e partidos políticos em relação às autoridades que vão concorrer em outubro.

“Quando nos deparamos com esse dilema, temos uma tarefa extremamente complicada e sigilosa e que precisa estar dentro dos limites de atribuições da comissão. Nós vamos divulgar uma cartilha para trazer referenciais éticos. Vou submeter esse conjunto de regras ao colegiado e, aprovadas, servirão para julgar e informar sobre a conduta das altas autoridades”, disse ao PlatôBR Bruno Espiñera Lemos, presidente da comissão.

Diário de bordo

Os destinos de Lula pelo Brasil ainda não foram divulgados, no entanto, candidatos do PT nos estados já começam a montar agendas para o presidente. Nesta semana, Lula irá ao Rio de Janeiro para o lançamento da medalha comemorativa de 90 anos do salário mínimo. Essa é uma pauta cara para o presidente e para o PT por embasar o discurso de defesa dos trabalhadores.

Na terça-feira, 20, Lula irá ao município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde entregará mil unidades habitacionais. O petista também participará da assinatura de contratos para a construção de navios transportadores de combustíveis da Petrobras no Polo Naval da cidade. Está prevista a presença da ex-presidente Dilma Rousseff. O polo chegou a passar por um período de estagnação e a produção foi retomada no início de 2025 com a construção de quatro navios. De acordo com políticos locais, está programada a construção de 20 novas embarcações para transporte de combustíveis.